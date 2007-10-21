МВФ відзначає завищення курсу долара

У середньостроковій перспективі курс долара як і раніше завищений, незважаючи на його падіння в останні декілька років, і ринки вважають, що американська валюта продовжить знижуватися. Про це заявив управляючий директор Міжнародного валютного фонду Родріго Рато.

"У середньостроковій перспективі курс долара завищений, і ринки також дотримуються цієї думки", - наводить його слова агентство "Reuters".

Зниження долара, що втратив до євро 8,0% цього року і досяг рекордного мінімуму до кошика валют, є послідовним, сказав Р.Рато і додав, що валютні курси визначаються ринками.

"І враховуючи цей факт, ринки можуть діяти інакше, ніж припускають економічні аналізи", - відзначив експерт.

Нагадаємо, у п`ятницю євро виріс на 0,6% до $1,4290. Індекс долара, що відображає вартість валюти США до шести основних валют світу, знизився на 0,71% до 77,570.

ЛIГАБiзнесIнформ