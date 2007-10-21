Українці везли ”сусідам” 500 літрів горілки

Білоруські прикордонники затримали контрабандистів з Рівненської області, які намагалися ввезти до Білорусі з України на автомобілі "Запорожець" і мотоциклі "Дніпро" з коляскою 500 літрів "оковитої", повідомляє Сегодня з посиланням на прес-центр Державного прикордонного комітету Білорусії.

Під час огляду білоруські прикордонники виявили, що обидва транспортні засоби було набито вщерть пляшками алкоголю відомих марок місткістю 0,5 і 0,7 літрів.