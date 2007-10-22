Ще одна ”газова” аварія: у Кіровограді горів 9-поверховий будинок

У Кіровограді минулої доби близько 21.30 внаслідок витоку побутового газу в 9-поверховому житловому будинку виникла пожежа.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в Кіровоградській області, загорання в квартирі на 4-му поверсі спричинила розгерметизація з’єднувального шланга стояка з газовою плитою. Водночас у квартирі на 7-му поверсі сусіднього під’їзду також виявилась аналогічна розгерметизація без послідуючого горіння.

За інформацією прес-служби управління, пожежу було швидко ліквідовано, конструктивні елементи будівлі не пошкоджені. Загиблих і травмованих немає.

З метою запобігання вибуху газу в будинку відключено газо- та електропостачання. Спеціалісти перевірили арматуру газорозподільного пункту, відхилень від норми не зафіксовано. За результатами контрольних замірів газу у квартирах, під’їздах та на сходових клітинах будинку не виявлено.

Біля розподільчого газового щита організовано чергування бригади аварійної служби газу. У будинку проводяться відновлювальні роботи.

У даний час без газо- та електропостачання залишаються мешканці 215 квартир в шести під’їздах будинку.