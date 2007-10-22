Дніпропетровський журналіст зібрав більше 3 млн. грн. потерпілим від вибуху газу

Відомий дніпропетровський тележурналіст, автор і ведучий програми «Губернські хроніки» Борис ФІЛАТОВ (9-й телевізійний канал) зібрав потерпілим від вибуху газу понад три мільйони гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, із закликом до всіх бізнесменів міста допомогти потерпілим від вибуху побутового газу Б.ФІЛАТОВ звернувся тиждень тому. З екрану телевізора Б.ФІЛАТОВ закликав адресно допомогти жителям будинку по вулиці Мандриківській, 127, і присягнувся, що жодна копійка не буде витрачена нецільовим способом.

Протягом п`яти робочих днів на адресу телепрограми було перераховано понад три мільйони гривень, половину з яких направила компанія «Смарт Холдинг», яка належить російському бізнесмену Вадиму НОВІНСЬКОМУ.

Як повідомили УНІАН на 9-му телеканалі, перші виплати потерпілим будуть проведені вже сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, вибух побутового газу в 10-поверховому будинку №127 по вулиці Мандриківській у Дніпропетровську стався 13 жовтня. Попередня причина вибуху - різке підвищення тиску газу в мережі. Внаслідок вибуху газу загинуло 23 людей.