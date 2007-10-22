Кінах: Україні треба виграти час

Росія може збільшити ціну на природний газ для України в 2008 році на 15%, таку думку в інтерв`ю інформаційному агентству Bloomberg висловив міністр економіки України Анатолій КІНАХ.

Він зазначив, що підвищення ціни на газ створить додатковий тиск на інфляцію і ускладнить завдання уряду щодо забезпечення прогнозного показника інфляції на 2008 рік на рівні 6,8%. Також високі ціни на газ можуть негативно вплинути на розвиток економіки і уповільнити економічне зростання до менш як 6,5%.

«При ціні газу 180 дол. за 1 тис. куб. м наша хімічна промисловість, один із головних експортерів, стане збитковою. Нам необхідний час для модернізації нашої економіки, для впровадження нових технологій і зниження нашого енергоспоживання" - сказав А.КІНАХ.

Міністр також зазначив, що для України важливо не тільки домовитися про ціну на газ наступного року, але і визначитися з цінами на газ на середньострокову перспективу, враховуючи, що утримати ціни нижче за європейський рівень довше ніж два-три роки навряд чи можливо.

Довідка УНІАН. До січня 2006 року газ до України поставлявся за ціною 50 доларів за 1 тис. куб. м. З січня 2006 р. - 95 дол. за 1 тис. куб. м, а з січня 2007 року - 130 дол. за тис. куб. м. Європейським споживачам Росія продає газ в середньому по 230 дол. за тис. куб. м.