Російські акціонери Дніпрогазу зволікають з допомогою постраждалим

Виконуючий обов’язки голови Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор БОНДАР заявив про відтягування російськими акціонерами «Дніпрогазу» підписання угоди про надання допомоги постраждалим від вибуху газу в Дніпропетровську.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.БОНДАР сказав сьогодні на брифінгу у Дніпропетровську.

За його словами, сьогодні представники ЗАТ «Комплексні енергетичні системи» (Росія) згідно з попередньою домовленістю, мали прибути до Дніпропетровська та підписати відповідну угоду з Дніпропетровською ОДА.

В.БОНДАР наголосив, що натомість сьогодні російська сторона надіслала свій варіант угоди про матеріальну допомогу постраждалим.

Губернатор Дніпропетровщини підкреслив, що його цей варіант угоди не влаштовує, оскільки в ній залишається спірним питання про механізм перерахування коштів російськими акціонерами «Дніпрогазу».

«Я вважаю, що таким чином російська сторона відтягує час підписання угоди скорішої адресної виплати коштів постраждалим в результаті вибуху газу у Дніпропетровську», - зазначив В.БОНДАР.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня після переговорів з президентом холдингу «Комплексні енергетичні системи» (російський акціонер «Дніпрогазу») Михайлом СЛОБОДІНИМ В.БОНДАР повідомив, що російський акціонер у понеділок, 22 жовтня, підпише угоду про виплату матеріальної допомоги сім’ям загиблих та постраждалих в результаті вибуху газу у Дніпропетровську.

Довідка УНІАН. Вибух побутового газу в 10-поверховому будинку № 127 по вулиці Мандриківській у Дніпропетровську стався 13 жовтня. Попередня причина вибуху - різке підвищення тиску газу в мережі. Внаслідок вибуху газу загинули 23 осіб.