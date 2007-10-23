Сьогодні всеукраїнська конференція письменників-фантастів

Сьогодні на Житомирщині пройде всеукраїнська конференція фантастів "Всесвіт Олеся Бердника".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

ІІ Всеукраїнська конференція «Всесвіт Олеся Бердника» розпочне свою роботу у Житомирському державному університеті ім.І.Франка.

У ній візьмуть участь науковці та письменники з 10 областей України, представники літературної та наукової еліти Житомирщини, члени родини О.Бердника, представники міської та обласної влади.