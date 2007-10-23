Газпром: українські споживачі своєчасно погашають борг

Погашення боргу українськими споживачами за російський газ здійснюється відповідно до досягнутих домовленостей. Про це повідомляє управління інформації російського газового монополіста "Газпрому" за підсумками зустрічі голови правління компанії Олексія МІЛЛЕРА та міністра палива і енергетики України Юрія БОЙКО, передає РІА Новости.

"Сторони обговорили питання поставок газу, було відзначено, що на сьогоднішній день погашення заборгованості господарюючих суб`єктів за поставлений в Україну газ здійснюється відповідно до досягнутих домовленостей", - йдеться в прес-релізі "Газпрому".

Як повідомлялося, 2 жовтня "Газпром" заявив, що скоротить постачання природного газу для України у разі непогашення до 1 листопада 2007 року заборгованості у розмірі 1,3 мільярдів доларів, яку накопичила українська сторона. З цієї суми 700 мільйонів доларів "Нафтогаз України" винен "УкрГаз-Енерго", 300 мільйонів доларів - "УкрГаз-Енерго" - RosUkrEnergo, ще 300 мільйонів доларів RosUkrEnergo - "Газпрому".

Сторони домовилися, що борг буде погашено до 1 листопада, при цьому RosUkrEnergo в рахунок погашення заборгованості перед "Газпромом" передало йому 8 мільярдів кубометрів газу з підземних газових сховищ України.

У середині жовтня глава ради директорів "Газпрому" Дмитро МЄДВЄДЕВ заявив про можливу відмову від посередників в газових відносинах між Росією і Україною вже в 2008 році. Зокрема, Д.МЄДВЄДЕВ сказав, що посередники в газових відносинах між Україною і Росією з`явилися в певному історичному контексті за ініціативою української сторони і їх наявність сьогодні не цілком зрозуміла для РФ. На його думку, відмова від послуг посередників, можливо, спростить взаємини в газовій сфері між двома країнами і допоможе Україні розраховуватися в строк за газ, не створюючи таких великих боргів.