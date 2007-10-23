Золото різко впало в ціні

За наслідками торгової сесії у понеділок золото різко подешевшало через сильний тиск з боку долара, курс якого пішов угору. Грудневий контракт на постачання золота подешевшав на $8,40, або на 1,1%, до $760 за тройську унцію. В ході торгів золото падало до $751 за тройську унцію.

За даними "К2Капітал", ще одним чинником, що зіграв проти золота, стало падіння нафтових котирувань. Аналітики заявляють, що на ринку золота відбулася корекція, про яку вони попереджали минулого тижня. Золото росло швидкими темпами протягом довгого часу через відсутність серйозних негативних чинників, і закінчилося фіксацією прибутку.

Проте, падіння цін на золото розглядається як хороша можливість для купівлі, оскільки після невеликого перепочинку золото, швидше за все, знову почне рости.

Ціни на інші метали у понеділок також знизилися. Грудневий контракт на постачання срібла подешевшав на $0,08, або на 0,6%, до $13,555 за унцію. Грудневі ф`ючерси на постачання міді закрилися зі зниженням на $0,065, або на 1,8%, на відмітці $3,4865 за фунт.

Січневі ф`ючерси на постачання платини впали на $8,80, або на 0,6%, на відмітці $1439,80 за унцію. Грудневий контракт на постачання паладію подешевшав на $7,35, або на 2%, до $365,15 за унцію.

ЛIГАБiзнесIнформ