Колишній київський мер Омельченко потрапив у ДТП

Колишній мер Києва Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО потрапив у ДТП.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держдепартаменту ДАІ МВС України, дорожня пригода сталася 21 жовтня о 5 ранку на 38-му кілометрі автодороги Київ-Житомир.

Як зазначили в ДАІ, О.ОМЕЛЬЧЕНКО повертався з Житомира до Києва в автомобілі «Тойота Лендкрузер», яким особисто керував. В результаті сталося зіткнення з причепом КамАЗу, який рухався в попутному напрямку. Швидка допомога, яка прибула на місце події, оглянула колишнього мера і не знайшла у нього пошкоджень. Після цього О.ОМЕЛЬЧЕНКО викликав інший автомобіль, на якому повернувся до Києва. Обставини та причини інциденту з’ясовуються.