Черновецький продав дві квартири за 4 мільйони

За дорученням Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО постійно діюча комісія з підготовки, організації та проведення конкурсу з продажу житла продала на аукціоні дві столичні квартири за 4 млн.065 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМДА з посиланням на першого заступника голови КМДА Дениса БАССА.

За словами Д.БАССА, житло на вул. Щекавицькій, 30/39, продано за 2 млн. 770 тис. грн., а квартира на пр. 40-річчя Жовтня, 68 - за 1 млн. 295 тис. грн.

Вилучені кошти будуть спрямовані на забезпечення житлом тих, хто стоїть в пільгових квартирних чергах: багатодітних сімей, інвалідів, малозабезпечених і т.д.

Як відзначає прес-служба КМДА, основна ідея проведення аукціонів полягає в тому, щоб продавати дорогі квартири, а на виручені кошти придбавати більше соціального житла.

Комісія оголосила про виставляння на конкурс ще 5 квартир: три з них по вул. Княжий затон, 21, (однокімнатна і 2 чотирикімнатні) і дві на вул. Голосіївській, 13, (одно- і трикімнатна).

«До оцінки квартир ми залучили експертів, зокрема провідні агентства нерухомості. Ми намагалися зробити ціни привабливими, щоб якомога більше киян змогли взяти участь в конкурсі. В цілому ціни близькі до ринкових», - сказав Д.БАСС.

У першому півріччі 2008 року на конкурс планується виставити ще близько 40 квартир і забезпечити житлом близько 120 черговиків.

Крім того, мерія запускає нову програму будівництва соціального житла для педагогів і медиків.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня ц.р. у столичній мерії за участю першого заступника голови КМДА Д.БАССА відбулося засідання конкурсної комісії з продажу квартир у новобудовах, під час якого було відкрито конверти з конкурсними пропозиціями.

На продаж затверджені квартири: на вул. Тимошенко, 15-Г, квартира 11 (1 млн. 85 тис. 632 грн.); на просп. Героїв Сталінграда, 4-а, квартира 3 (1 млн. 256 тис. 342 грн.); на вул. Ломоносова, 60-а, квартира 56 (889 тис. 408 грн.); на вул. Лебедєва-Кумача, 5, квартира 472 (1 млн.165 тис. 733 грн.); на вул. Щекавицькій, 30/39, квартира 261 (2 млн. 260 тис. 456 грн.); на просп. 40-річчя Жовтня, 68, квартира 4 (1 млн. 284 тис. 135 грн.).