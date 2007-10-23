У режисера «Тараса Бульби» вкрали штани

Після перерахунку реквізиту, використаного при роботі над фільмом «Тарас Бульба», костюмери і реквізитори констатували зникнення трьох козацьких костюмів і трьох шабель. Замість них в оберемку одягу були виявлені цілком сучасні светри і джинси, пише Сєгодня.

Підозра пала на акторів массовки, які настільки ужилися в роль, що не побажали розлучатися з національним одягом.

«Дійсно, для нас це був якийсь нонсенс. Наприклад, деякі запорожці, для того, щоб ужитися в роль, навіть ночували в лісі на Хортиці!», - розповіла асистент режисера з массовки Наталія Полозкова.

В той же час, за її словами, «всі учасники фільму, набрані з городян, виявилися вельми відповідальними і порядними».

«Більше того, дуже приємно було усвідомлювати, що запорожці йдуть на зйомки не заради грошей, а все-таки для того, щоб в якійсь мірі потрапити в історію. Їм був цікавий сам процес - те, як робиться кіно! Тільки от дуже вже вони вжилися в образ», - додала Наталія Полозкова.

Художник по костюмах Катерина Шпакайц розповіла, що знекнення костюмів і реквізиту не стало чимось особливо дивовижним.

«Кожен другий - природжений актор. Тому така подія з пропажею реквізиту нас не сильно здивувала - буває, коли уживаєшся в роль», - вважає Катерина Шпакайц.

Режисером «Тараса Бульби» виступає Володимир Бортко