Вірус гепатиту в Ленінському районі потрапив під слідство

Результатом перевірки фахівців та прокурорів факту спалаху вірусу гепатиту «А» на території міста Щолкіне Ленінського району Криму стало порушення кримінальної справи.

Слідство пов`язує розповсюдження інфекції з ремонтними роботами каналізаційної мережі, повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури АРК.

Результати дослідчої перевірки вказують на залежність розвитку спалаху гепатиту «А» від показників якості питної води в місті.

За останніми даними, у Щолкіному зафіксовано 57 випадків захворювання вірусним гепатитом «А», серед яких 18 - діти.

Прокуратурою Ленінського району АРК порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення правил, встановлених з метою запобігання епідеміологічним та іншим заразним захворюванням).

Як повідомляв УНІАН, на території міста Щолкіне з діагнозом «вірусний гепатит» з 3 вересня до 14 жовтня було госпіталізовано 48 осіб. Ситуацію в місті, де зафіксовано спалах гепатиту, було визнано надзвичайною ситуацією місцевого характеру.