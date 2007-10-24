Вірус гепатиту в Ленінському районі потрапив під слідство
Сліди ведуть до каналізації
Результатом перевірки фахівців та прокурорів факту спалаху вірусу гепатиту «А» на території міста Щолкіне Ленінського району Криму стало порушення кримінальної справи.
Слідство пов`язує розповсюдження інфекції з ремонтними роботами каналізаційної мережі, повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури АРК.
Результати дослідчої перевірки вказують на залежність розвитку спалаху гепатиту «А» від показників якості питної води в місті.
За останніми даними, у Щолкіному зафіксовано 57 випадків захворювання вірусним гепатитом «А», серед яких 18 - діти.
Прокуратурою Ленінського району АРК порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення правил, встановлених з метою запобігання епідеміологічним та іншим заразним захворюванням).
Як повідомляв УНІАН, на території міста Щолкіне з діагнозом «вірусний гепатит» з 3 вересня до 14 жовтня було госпіталізовано 48 осіб. Ситуацію в місті, де зафіксовано спалах гепатиту, було визнано надзвичайною ситуацією місцевого характеру.