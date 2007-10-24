Ціну на олію знизять до 8-8,50 грн. за літр

Ціна на олію в торгових мережах України найближчим часом знижуватиметься і досягне рівня 8-8,50 грн. за літр.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив генеральний директор асоціації «Укроліяпром» Степан КАПШУК.

“Через тиждень-два ціна на олію кожну декаду знижуватиметься на 50-60 коп. - до 7 грн. - за фасовану соняшникову олію, і в торгових мережах буде 8 - 8,50 грн. за літр”, - сказав С.КАПШУК.

Він підкреслив, що з 16 жовтня ціна на олію знизилася на 50-60 копійок. При цьому С.КАПШУК зазначив, що олії і насіння соняшника в Україні достатньо, і врожай соняшника на сьогоднішній день становить 4 млн. 138 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, в Україні наприкінці серпня - початку вересня роздрібні ціни на соняшникову олію зросли в середньому на 30% проти показника на початок 2007 року. За даними державного моніторингу, на 20 вересня середні роздрібні ціни на соняшникову олію в Україні становили 7,77 грн./літр, при цьому на 20 вересня 2006 року цей показник становив 6,15 грн./літр.

За даними Держкомстату, в Україні в січні-серпні 2007 року вироблено 1 млн. 426 тис. тонн соняшникової олії нерафінованої, що на 7,2% вище показника за аналогічний період 2006 року.

Ємність українського ринку соняшникової олії фахівці оцінюють в 500-600 тис. тонн на рік.

У 2006/2007 МР Україна виробила 2,25 млн. тонн соняшникової олії проти 2 млн. тонн, вироблених в 2005/2006 МР.