В Україні - дощ, мокрий сніг і грози

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі на Правобережжі, а вдень в Україні, окрім східних областей, дощі, у Карпатах з мокрим снігом, в південній та центральній частині подекуди з грозами.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер переважно східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі та півдні України пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, на крайньому півдні 10-14°; вдень 8-13°, у південній та східній частині 14-19°, у Криму до 21°; у Карпатах вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1-6° тепла.

26-27 жовтня - мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише 26 жовтня у південній половині невеликі, у Криму помірні дощі. Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, у південній частині 6-11°, на узбережжі Криму до 14°; вдень 9-14°, на півдні та Закарпатті 13-18°; в Карпатах вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла.

28-29 жовтня - без істотних опадів, лише 29 жовтня на крайньому заході дощ. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°; у південній частині вночі 5-10° тепла, в Криму до 13°, вдень 11-17°.

У Києві та області у четвер вночі - без істотних опадів, вранці та вдень - невеликий дощ. Вітер переважно східний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 7-9° тепла, вдень 10-12°, по області вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°.

26-27 жовтня - мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°.

28-29 жовтня - без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°.