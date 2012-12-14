Києву повернули ділянку землі на вул. Інститутській

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, рішенням Київради у 2007 році було передано в оренду та в подальшому продано ТОВ «Історія міста» 1,2 га землі на вул. Інститутській, 3 для реконструкції, будівництва, експлуатації та обслуговування Музею історії міста Києва у складі адміністративно-готельного комплексу (з приміщеннями громадського і торговельного призначення, з підземним та наземним паркінгами).

Оскільки земельна ділянка входить до архітектурної зони центрального історичного ареалу столиці, де заборонено нове будівництво, за позовами прокуратури Києва судами були скасовані рішення Київради та визнані недійсними договори оренди і купівлі-продажу землі.

Проте, як з’ясувалося, ТОВ «Історія міста» земельну ділянку було незаконно продано та у подальшому перепродано. Останнім її власником є ТОВ «Конвіва».

Рішенням Господарського суду Києва визнано відсутнім право власності ТОВ «Конвіва» на цю землю та витребувано її на користь Київради.

Як пояснили у прокуратурі, за законодавством, якщо майно придбано не безпосередньо у власника, а в особи, яка не мала права його відчужувати, воно підлягає витребуванню з чужого володіння.