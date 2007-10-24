Кримські школярі знімали порно

16-річного школяра, який організував порнозйомки однокласниці, ізолювали до училища соціальної реабілітації строком на 1 рік.

«Жорстокі дитячі забави закінчилися для кримського школяра судимістю та ізоляцією від однолітків. Суд застосував до нього примусові заходи виховного характеру. Рік підліток проведе поза межами Криму, в незвичній обстановці - в училищі соціальної реабілітації», - повідомляє прес-служба прокуратури АРК.

У жовтні минулого року шестеро учнів однієї із сімферопольських шкіл влаштували проводи однокласниці, яка збиралася на відпочинок до Москви. «Посидіти на доріжку», підлітки відправилися після першого уроку. Вони розташувалися недалеко від школи на дитячому майданчику де вживали спиртне. На проводи вони запросили й однокласницю з іншої компанії. Вона відмовилася випивати, а тому молодики силоміць примусили її розділити трапезу, - кажуть у прес-службі. - Від залитого спиртного дівчинка знепритомніла. Десятикласники роздягнули жертву і зробили за допомогою вбудованої до телефону відеокамери кадри, які мистецтвознавча експертиза визначила як порнографію».

Потім школярі відтягнули дівчинку ближче до дому, викликали швидку допомогу і навіть повідомили батька жертви про те, що його дочка потрапила у реанімацію. А самі вирушили в Інтернет-клуб, щоб розповсюдити по мережі зняте відео.

За фактом розповсюдження порнографії прокуратура Київського району Сімферополя порушила кримінальну справу. Організатора зйомок було визнано винним у вчиненні злочину і судом ухвалено обвинувальний вирок, за яким йому призначено покарання по ст.301 КК України та ізольовано до училища соціальної реабілітації строком на 1 рік.

«Батьків усіх учасників дійства притягнуто до адміністративної відповідальності, а керівники освітнього закладу понесли дисциплінарне покарання», - повідомляє прокуратура.