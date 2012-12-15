"Вбивство" власника нічного клубу виявилося пасткою для замовника злочину

Про це УНІАН повідомило джерело в МВС України.

За інформацією джерела, 32-річний львів’янин Іван Ш., відомий як науковець в галузі психології, засновник одного з міжнародних благодійних фондів, у 2010 році балотувався до Львівської обласної ради від однієї з політичних партій і заборгував О.Веремеєнку значну суму в іноземній валюті і вирішив „списати” борг, замовивши за 15 тис. дол. вбивство бізнесмена.

“Правоохоронці отримали інформацію про підготовку замовного вбивства співвласника „Фешн клабу”, було проведено спецоперацію щодо затримання замовника вбивства та забезпечення безпеки бізнесмену”, - розповіло джерело.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, „прокуратурою Франківського району Львова внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення громадянином Ш. за ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України (готування, організація злочину та умисне вбивство, вчинене на замовлення). З’ясовано, що Ш. розробив злочинний план для умисного вбивства відомого у Львові підприємця”.

У прес-службі прокуратури повідомили, що для реалізації своїх злочинних намірів громадянин Ш. залучив спільника М., який погодився підшукати безпосереднього виконавця вбивства. Проте, з метою попередження цього злочину, М. звернувся з відповідною заявою у правоохоронні органи.

Відтак, стосовно замовника вбивства під керівництвом прокуратури слідчим відділом Франківського міськрайвідділу міліції проведено комплекс негласних слідчих дій.

У подальшому, підставна особа - начебто вбивця згаданого підприємця повідомив Ш. про виконання його замовлення, та отримав від останнього 4 тис. дол. – частину від обумовлених 15 тис. дол. «винагороди» за злочин.

На даний час за клопотанням прокуратури району підозрюваному судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії. Хід вказаного провадження перебуває на контролі органів прокуратури міста Львова.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня у Львові міліція оголосила у розшук співвласника львівського клубу „Фешн клаб” О.Веремеєнка, який безвісти зник 7 грудня цього року.

12 грудня у правоохоронних органах повідомили, що О.Веремеєнко знайшовся. “Підприємець живий і здоровий, він просто вирішив відпочити і нікому про це не повідомив”, - повідомили в міліції.