В Івано-Франківську студент з Німеччини вистрибнув з вікна 10 поверху

Студент-першокурсник стоматологічного факультету Івано-Франківського національного медичного університету, громадянин Німеччини, після сварки з дівчиною вистрибнув з 10-го поверху.

Як передає кореспондент УНІАН, за повідомленням прес-служби прокуратури Івано-Франківської області, від тілесних ушкоджень хлопець відразу помер.

Прокуратура міста здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом самогубства громадянина Німеччини. Встановлено, що молодик після сварки з дівчиною кілька днів зловживав алкогольними напоями. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, хлопець піднявся на 10-й поверх будинку, де орендував квартиру, відчинивши вікно на сходовій клітці, вистрибнув з нього. Від отриманих тілесних ушкоджень хлопець помер на місці.

Досудове розслідування за даним фактом перебуває на контролі прокуратури.