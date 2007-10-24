Шуфрич засмутив ріелторів

Більшість квартир для постраждалих від вибуху газу у Дніпропетровську буде придбано на первинному ринку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, про це заявив глава МНС Нестор ШУФРИЧ, відповідаючи на запитання журналістів стосовно того, що вартість квартир у Дніпропетровську щодня зростає.

«Я хочу ріелторів дещо засмутити: значна кількість квартир, як ми бачимо на сьогодні, буде придбана на первинному ринку», - сказав міністр.

Також, за словами Н.ШУФРИЧА, “ми чекаємо кінцевої відповіді стосовно будівництва нового будинку”.

Він, зокрема, повідомив, що була досягнута домовленість з постраждалими, що після того, як їм перерахують гроші з держбюджету, “ми почекаємо 10 днів, щоб вони визначилися, як розпорядитися цими коштами”.

“Ділянка для будівництва нового будинку зарезервована, вона чекає рішення мешканців. А ріелторам ще раз наголошую: ніколи держава не дозволить спекулювати на людській трагедії», - запевнив Н.ШУФРИЧ. Він також додав, що загалом 50-60 сімей вже зарезервували собі квартири.

Крім того, глава МНС пообіцяв провести ще одну нараду з керівництвом правоохоронних органів стосовно цього питання.

Як повідомлялося, раніше Н.ШУФРИЧ заявляв, що у правоохоронних і контролюючих органів достатньо можливостей, аби перевірити рентабельність ріелторських компаній та дати оцінку принципам їх діяльності.