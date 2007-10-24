Ющенко доручив Міноборони передати у власність Львова міжнародний аеропорт

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ “Про деякі питання підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу”.

Цим указом передбачено, що Кабінет Міністрів України здійснить у місячний строк у встановленому порядку заходи щодо передачі, зокрема, Міністерству України у справах сім`ї, молоді та спорту навчально-спортивної бази з літніх видів спорту (м.Львів), у власність територіальної громади міста Одеси стадіону СКА, у власність територіальної громади міста Львова цілісного майнового комплексу державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів» разом із злітно-посадковою смугою за умови спільного з Міністерством оборони України використання цієї смуги до 2011 року, забезпечивши адекватну компенсацію Міністерству оборони України у зв`язку з передачею зазначених об`єктів, у власність територіальної громади міста Львова стадіону «Сокіл», цілісного майнового комплексу державного підприємства «Львівський іподром».

Як зазначено в указі ці заходи необхідні для належного забезпечення спортивними будівлями і спорудами та відповідною інфраструктурою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Також Кабінету Міністрів України, Дніпропетровській, Донецькій, Львівській, Одеській, Харківській обласним, Київській міській державним адміністраціям доручено передбачати у проектах державного та місцевих бюджетів на відповідні роки фінансування заходів з підготовки в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, забезпечувати залучення на ці цілі коштів з інших не заборонених законодавством джерел.