Суд готовий перейти до дебатів у справі “Політсили проти ЦВК”

Сьогодні увечері Вищий адміністративний суд України завершив дослідження доказів та обставин у справі за позовом п’яти політичних сил до Центральної виборчої комісії та завтра перейде до дебатів сторін.

Як передає кореспондент УНІАН, під час сьогоднішнього засідання суд, зокрема, дослідив та розглянув 225 протоколів, складених окружними виборчими комісіями за результатами голосування на позачергових виборах до Верховної Ради України 30 вересня.

Наступне судове засідання розпочнеться завтра, 25 жовтня, о 10.00.