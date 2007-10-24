Жигулі ”підрізали” трамвай, трамвай зійшов з рейок

У Житомирі трамвай зійшов з рейок. Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ Житомирської області, пригода сталася о дев’ятій ранку на перехресті вулиць Московської та Котовського. Автомобіль "жигулі" підрізав трамвай, який здійснював поворот. Аби уникнути зіткнення, жінка-водій трамваю зреагувала вчасно, різко загальмувавши. Через це одно колесо вагону зійшло з рейки.

Пасажири не постраждали, повідомили в ДАІ.

Водій "Жигулів" зник, а трамвай ще довго стояв на перехресті, перекривши рух транспорту, поки колесо, що зійшло з рейки, вдалося поставити на місце.