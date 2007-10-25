Ющенко розпорядився передати іудейським громадам сувої Тори

Президент України своїм Указом № 1004/2007 “з метою забезпечення реалізації передбаченого статтею 35 Конституції України права громадян на свободу світогляду і віросповідання, керуючись Законами України «Про свободу совісті та релігійні організації» і «Про Національний архівний фонд та архівні установи» та відповідно до частини другої статті 102 Конституції України доручив Кабінету Міністрів України опрацювати у місячний строк питання щодо передачі в установленому порядку іудейським релігійним громадам України сувоїв Тори, що перебувають у Національному архівному фонді України.

Відповідний текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави.