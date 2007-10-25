Актор Джекі Чан записав офіційну пісню Олімпіади-2008, яка пройде в Пекіні. Про це актор повідомив на своєму сайті.

Пісня «Ми готові» була записана за три години в пекінській студії. Чан виконав її на мандаринському діалекті китайської мови. Актор також не виключив, що незабаром може бути записана і англійська версія пісні.

Автором офіційної пісні пекінської Олімпіади, яка буде виконана на церемонії відкриття, є Пітер Кам, що отримав «Срібного ведмедя» на Берлінському кінофестивалі минулого року за кращу музику до фільму.

Газета.ру