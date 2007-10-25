Ціни на нафту виросли в межах 2,15%
09:07, 25 жовтня 2007Суспільство
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Підсумки торгів у середу
Ціни на нафту на світових біржах за підсумками торгів у середу, 24 жовтня, підвищилася в межах 2,15%.
Ціна грудневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш IPE Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) збільшилася на 1,83% - до 84,37 долара за барель.
На нью-йоркській біржі NYMEX (New York Merchantile Exchange) ціна листопадових ф`ючерсів на американську легку нафту Light Sweet Crude Oil зміцнилася на 2,15% - до 87,10 долара за баррель, ціна грудневих російських нафтових ф`ючерсів REBCO (Russian Export Blend Crude Oil) виросла на 1,71% - до 80,5 долара за барель.
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