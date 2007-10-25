Лікарі закликали політиків не випивати на публіці

Союз лікарів Естонії закликав політиків відмовитися від вживання алкоголю на публічних заходах, щоб подати приклад молоді і сприяти скороченню пияцтва в прибалтійській державі, пише газета Postimees.

Як нагадують медики в спеціальній заяві, Естонія займає провідне місце серед країн Євросоюзу за кількістю хвороб і травматичних смертей, викликаних зловживанням алкоголю. "Естонія займає в Європі перше місце за вживанням алкоголю на людину. Наші діти все більше вживають алкогольних напоїв і починають це робити у все більш юному віці", - з тривогою відзначають лікарі.

"Суспільний інтерес повинен переважити права виробників і продавців алкоголю", - підкреслюють медики. На їх думку, необхідно заборонити рекламу алкогольних напоїв, перш за все на телебаченні і радіо, зосередити продаж таких напоїв у спеціалізованих магазинах і без виключень карати торгові підприємства, що відпускають алкоголь неповнолітнім.

"Поза сумнівом, повинно змінитися і ставлення суспільства до вживання алкоголю, але в нинішній ситуації обов`язок держави - протидіяти самонищівній поведінці своїх громадян", - підсумовують естонські лікарі.

Лента.ру