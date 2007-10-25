У лікарнях залишаються 19 постраждалих під час вибуху газу в Дніпропетровську

У медичних закладах Дніпропетровська продовжують лікування 19 осіб з числа постраждалих під час вибуху газу, в тому числі 2 дитини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, тривають роботи з розбору, демонтажу та вивезенню зруйнованих конструкцій 3-го під`їзду 10-поверхового 4-під`їзного житлового будинку по вул. Мандриківській, 127, де 13 жовтня стався вибух побутового газу. Продовжується вивезення особистого майна мешканців 1, 2 та 4 під`їздів. З місця події вивезено 306 самоскидів з уламками будівельних конструкцій, загальною вагою близько 3 тис. 60 тонн. Розібрано також близько 10 % від загального об`єму конструкцій, що підлягають демонтажу. До проведення демонтажних робіт від комунальних служб та приватних організацій області і міста залучено 134 чол. та 27 од. спеціальної та інженерної техніки.

Для забезпечення безпеки будівельників під час проведення робіт від МНС залучено 40 чол. особового складу та 10 од. техніки.

На місці ліквідації наслідків надзвичайної ситуації працює Державна комісія.

Довідка УНІАН. Вибух побутового газу в 10-поверховому будинку № 127 по вулиці Мандриківській у Дніпропетровську стався 13 жовтня. Попередня причина вибуху - різке підвищення тиску газу в мережі. Внаслідок вибуху газу загинули 23 осіб.