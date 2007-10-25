Із Сокальської колонії втекли троє небезпечних рецидивістів
10:41, 25 жовтня 2007Суспільство
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Місцеву міліцію підняли на ноги
Сьогодні орієнтовно о 5.30-6.30 ранку із Сокальської виправної колонії суворого режиму, що на Львівщині, здійснили втечу троє ув’язнених.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за попередніми даними, небезпечні втікачі не озброєні.
Всі сили місцевої міліції та правоохоронців області залучені до розшуку небезпечних втікачів, а також з’ясування обставин їх втечі.
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