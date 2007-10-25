В Херсонській області місцевий житель відбив Леніну руку

В Херсонській області в одному із сіл Нововоронцовського району місцевий мешканець розбив пам’ятник Леніну.

Як повідомили УНІАН в Центрі громадських зв’язків УМВСУ в області, 24 жовтня з прокуратури району до чергової частини райвідділу УМВС надійшла заява від секретаря Нововоронцовського райкому Компартії України про те, що 32-річний непрацюючий, мешканець с. Нововоскресенське, з хуліганських спонукань відбив ліву руку та частину передпліччя пам`ятника В.І.Леніну, розташованого на центральні площі села Нововоскресенське.

Особа хулігана встановлена. Проводиться розслідування щодо обставин інциденту