Азаров проводитиме передсвяткові ярмарки з обігрівом

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні Кабінету міністрів він сказав: "Наближаються Новорічні та Різдвяні свята. Уряд, міністерства і відомства, місцеві державні адміністрації повинні зробити все від них залежне, щоб свята для людей були радісними. Зверну увагу на один елемент такої святкової атмосфери. Це проведення в містах і населених пунктах ярмарків з продажу продуктів харчування. Громадяни вже звикли, що на таких ярмарках можна дешевше купити якісні продукти безпосередньо у виробників. І насправді виїзна торгівля помітно допомагає тримати ціни стабільними".

М.Азаров наголосив, що з початку 2012 року, за оперативними даними з регіонів, в Україні проведено більше 51 тисячі продовольчих ярмарків, на яких реалізовано майже 400 тисяч тонн сільськогосподарської продукції та продуктів харчування на суму майже 4,5 млрд гривень.

За словами голови уряду, найбільше ярмарків з початку року проведено у Крим – майже 5,5 тисяч, Харківській – майже 5 тисяч, Вінницькій – 3,5 тисячі, Дніпропетровській – 3 тисячі, Донецькій – майже 3 тисячі.

Найменше ж було проведено у Львівській області - 602, Житомирській - 696, Сумській - 883.

"Я хочу нагадати, що про людей треба турбуватись не тільки під телевізійними камерами чи з парламентської трибуни. Люди цінують справжню, реальну турботу – не на словах, а на ділі. До кінця року у період підготовки до Новорічних та Різдвяних свят у містах, обласних та районних центрах заплановано провести більше 2,5 тис. продовольчих ярмарків, на яких планується реалізувати сільськогосподарської та продовольчої продукції більше 30 тисяч тонн. Дуже сподіваюся, що всі регіони організують святкову торгівлю достойно. Можливо, перед святами варто зробити ярмарки не щотижневими, а щоденними", - підкреслив М.Азаров.

Він зазначив, що завданням для голів регіональних держадміністрацій є створити максимально комфортні та святкові умови і для покупців, і для продавців. "Наприклад, за сьогоднішніх погодних умов, по-перше, усі підходи, заїзди до ярмарку повинні бути розчищені і підготовлені вчасно. По-друге – на кожному ярмарку треба забезпечити пункти обігріву. По-третє - святково прикрасити ярмарки", - додав прем'єр.