У Києві затримали групу інтернет-шахраїв

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Києві, на початку тижня в правоохоронні органи звернувся чоловік і поскаржився на сайт магазину, який торгує різноманітною оргтехнікою і супутніми товарами. Серед різноманіття пропозицій в мережі Інтернет цей магазин помітно виділявся широким асортиментом і вигідними цінами.

Визначившись із замовленням, чоловік зателефонував за вказаним в оголошенні телефоном, обмовив суму замовлення і терміни поставки, після чого вніс аванс за покупку за надісланими йому реквізитами. Незабаром йому повідомили, що вся продукція вислана, проте поставка відкладається. Через тиждень чоловік свого замовлення так і не дочекався, а телефон продавця виявився заблокований.

Ошуканий покупець відразу звернувся за допомогою до правоохоронців. В ході роботи оперативники встановили, що це оголошення в мережі Інтернет далеко не єдине. З'ясувалося, що шахраї зареєструвалися в кількох соціальних мережах і розмістили ряд оголошень на аукціонах та в групах соціальних мереж. Номери вказували завжди різні. Об'єднувало всі оголошення тільки те, що практично відразу ж після отримання замовлення і авансу продавці просто переставали відповідати на дзвінки і вимоги клієнтів, а номер відключався.

Поки що оперативникам відомо про два епізоди, до яких причетні підозрювані, збиток по них склав більше 10 тис. грн. Але є всі підстави вважати, що це далеко не повний перелік «подвигів» затриманих, зазначили в міліції. Адже встановлені на сьогоднішній день оголошення шахраїв свідчать про те, що асортимент пропонованих ними товарів досить широкий - від одягу до оргтехніки.

Зараз відносно шахраїв ведеться кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.