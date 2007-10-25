Овчаренка записали в Єдиний держреєстр як керівника Укртатнафти

Павла ОВЧАРЕНКА, поновленого за рішенням суду на посаді голови Правління ЗАТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ), включено в Єдиний державний реєстр юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців як керівника ЗАТ.

Про це в інтерв`ю кореспондентові УНІАН повідомив адвокат ЗАТ «Укртатнафта» Олександр САНЖАРА.

"Це логічно, оскільки П.ОВЧАРЕНКО поновлений і приступив до роботи, а також є наказ про вступ його на посаду, і не немає ніяких правових підстав, щоб Сергій ГЛУШКО (екс-голова Правління компанії - УНІАН) був в цьому реєстрі", - сказав він.

При цьому адвокат зазначив, що, згідно з Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців", відомості, внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, вважаються достовірними, поки не доведено протилежне.

Також О.САНЖАРА додав, що зміни в Єдиний держреєстр юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців були внесені Державним реєстратором при Кременчуцькому міськвиконкомі.

Як повідомляв УНІАН, Сумський апеляційний суд 29 серпня ц.р. своєю ухвалою поновив Павла ОВЧАРЕНКА на посаді голови Правління ЗАТ «Укртатнафта». 19 жовтня П.ОВЧАРЕНКО приступив до роботи.

Судовий процес про поновлення П.ОВЧАРЕНКА на посаді було розпочато в жовтні 2004 року. 9 листопада 2004 р. Автозаводським районним судом Кременчука було винесено рішення про поновлення П.ОВЧАРЕНКА на посаді. В лютому 2005 року це рішення підтвердив Апеляційний суд Полтавської області.

Надалі «Укртатнафта» неодноразово оспорювала рішення судів, і зрештою справа потрапила до Верховного суду, який згідно з законом передав справу Сумському апеляційному суду.

П.ОВЧАРЕНКО був звільнений з посади голови Правління "Укртатнафти" у вересні 2004 року.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Укртатнафта» створене в 1994 році відповідно до указів Президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн. тонн переробки нафти на рік.

61,346% акцій «Укртатнафти» належать державі і передані до статутного фонду НАК «Нафтогаз України», 28% - Міністерству майна і земельних ресурсів Татарстану (у жовтні 2006 року передані в довірче управління ВАТ "Татнафта"), 8,6% - компанії «Татнафта» (Татарстан), 1,2% акцій володіє ТОВ «Корсан», афільоване з групою «Приват».

Єдиний державний реєстр юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців - автоматизована система збору, накопичення, захисту, обліку і надання інформації про юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, складається з системи центрального рівня і автоматизованих робочих місць державних реєстраторів, встановлених в 677 органах державної реєстрації.

Єдиний державний реєстр функціонує з 1 липня 2004 року.

Єдиний держреєстр створюється і ведеться спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації, який є його розпорядником і адміністратором.