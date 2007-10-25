Медведько домовляється з Росією про діоксин

Генеральна прокуратура України сподівається найближчим часом отримати результати на переговорах з Генпрокуратурою Росії щодо надання зразків діоксину у справі про отруєння Президента Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Києві журналістам повідомив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

Він сказав, що зараз у справі отруєння Президента проводяться слідчі дії. Зокрема, за словами О.МЕДВЕДЬКА, продовжуються переговори з Росією щодо надання зразків діоксину і проведення експертизи.

Він додав, що після проведення всіх необхідних експертиз, залежно від отриманих результатів, Генпрокуратура проводитиме подальші слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня Президент В.ЮЩЕНКО заявив, що Росія не допомагає в розслідуванні справи про його отруєння діоксином у 2004 році. При цьому В.ЮЩЕНКО стверджував, що троє осіб, які сьогодні необхідні для слідства, знаходяться в Росії. 12 вересня Генпрокуратура України заявила, що правоохоронні органи РФ дали згоду на дослідження російського діоксину в рамках розслідування отруєння В.ЮЩЕНКА. 13 вересня українська сторона одержала відповідь з РФ із запевненням готовності співпрацювати в розслідуванні справи й надати зразки діоксину. Однак пізніше було уточнено, що йдеться про те, щоб українські експерти прибули в Росію, де буде проведена відповідна експертиза.