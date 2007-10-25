Україна переконала Європу, що проблем з газом не буде

Європейський Союз не бачить причин для занепокоєння з приводу постачання газу до ЄС через Україну.

Про це повідомив сьогодні кореспонденту УНІАН в Брюсселі представник Єврокомісії Ферран ТАРРАДЕЛЛАС ЕСПУНІ за підсумками сьогоднішнього засідання Координаційної групи з питань постачання газу.

“Ми можемо зробити висновок, що немає причин для занепокоєння щодо постачання газу до Євросоюзу через Україну”, - сказав він.

Представник Єврокомісії зазначив, що представники України - директор Департаменту співробітництва з питань транзиту та постачання газу НАК “Нафтогаз України” Антоніна МАРЧЕНКО та радник Представництва України при ЄС з енергетичних питань В’ячеслав КНЯЖНИЦЬКІЙ – надали багато інформації з технічних питань і відповіли на запитання представників Франції, Румунії, Польщі, інших країн-членів та Єврокомісії.

“Ми оцінили бажання України пояснити ситуацію”, - сказав Ф.ТАРРАДЕЛАС ЕСПУНІ.

Він зазначив, що представники Росії не були присутні на засіданні Координаційної групи з питань постачання газу.

“Вони вважають, що інформації, яку вони надали нам, достатньо на цьому етапі. У свою чергу ми вважаємо, що газова координаційна група є гарною можливістю пояснити свої позиції, однак якщо вони вирішили не приїхати, ми не можемо скаржитися, оскільки вони надали інформацію раніше”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня "Газпром" заявив про існування заборгованості України за газ у розмірі більш як 1,3 млрд. дол. і попередив про скорочення поставок газу для України у разі непогашення боргу до 1 листопада 2007 року.

9 жовтня в Москві глава "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР і міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО підписали угоду про врегулювання заборгованості за поставлений в 2007 році газ до України. Угода укладена між господарюючими суб`єктами, в документі підтверджено обсяг заборгованості (1,3 млрд. дол.) і визначена схема, що передбачає погашення боргу до 1 листопада ц.р.

У свою чергу Єврокомісія вирішила провести в середині жовтня засідання газової координаційної групи із запрошенням представників Росії та України. Засідання групи традиційно відбуваються у випадках, коли можливе виникнення проблем з постачанням газу. Основним завданням групи є розробка рекомендацій щодо зменшення можливих негативних ефектів від можливого зменшення постачань газу.