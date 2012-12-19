Кияни можуть не дочекатися «швидкої» через страйк лікарів

Лікарі швидкої готові страйкувати. Тільки за бензин для швидких борги становлять кілька мільйонів гривень. А отже, на думку Лариси Канаровської, купити паливо медустанови просто не в змозі, і машини «103» фізично не зможуть виїхати в місто.

«Такої складної ситуації у нас ще не було. Після того, як ми відправили в мерію термінову телеграму про критичну ситуацію з паливом, у вівторок ввечері нам виділили 500 тис. грн, але їх вистачить лише на два дні. А що потім - ніхто не знає, адже в бюджеті грошей немає. Зараз у швидкій до 1900 викликів в день проти 1000 у липні - найбільша кількість викликів в незимній період», - за словами Канаровської повідомляє Сегодня.

Вона попереджає, що борги по зарплаті можуть призвести до страйку швидких. «Водії «швидких» просто візьмуть і перекриють Хрещатик», - каже вона. За її словами, заяви про готовність страйкувати у неї є. У главку охорони здоров'я КМДА нас запевнили, що з паливом все в порядку, а у киян проблем не виникне. «На швидку ми завжди знайдемо гроші», - сказали в главку.