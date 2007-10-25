Погода на вихідні

26 жовтня на території України очікується хмарна погода з проясненнями, дощі, лише у західних областях - без опадів. Вночі та вранці у західних областях та південній частині місцями туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, у південній части 7-12°, вдень 9-14°, в Криму та на Закарпатті місцями 16-18°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 27-28 жовтня утримається мінлива хмарність. Без опадів, лише у південній частині 27 жовтня пройде невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, у південній частині 6-11°, на узбережжі Криму до 14°; вдень 8-13°, на півдні та Закарпатті 12-17°; в Карпатах вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 5-10° тепла.

29-30 жовтня без істотних опадів, лише на крайньому заході, в Криму та на Одещині очікується невеликий дощ. Температура вночі 2-8° тепла, вдень 8-14°; у південній частині вночі 5-10° тепла, в Криму до 13°, вдень 11-17°.

У м.Києві та області 26 жовтня буде хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень - дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 5-7° тепла, вдень близько 10°, по області вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°.

27-28 жовтня утримається мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°.

29-30 жовтня - без опадів. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°.