Міністерство ЖКГ пропонує ввести податок на сміття

Міністерство з питань житлово-комунального господарства ініціює впровадження в Україні роздільного збору побутових відходів.

Про це сьогодні журналістам повідомив начальник відділу комунального обслуговування міністерства Олександр ІГНАТЕНКО.

За його словами, в законопроекті «Про внесення змін у Закон України «Про загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки» передбачена субвенція регіонам на 2008 рік у розмірі понад 2 млрд. грн. на впровадження інвестиційних проектів, серед яких можуть бути і проекти з поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ). Частково ці кошти можуть бути направлені на оновлення спецтехніки і контейнерного парку.

Він також зазначив, що на сьогоднішній день є інтерес у вітчизняних і іноземних інвесторів вкладати кошти у збір, перевезення і утилізацію ТПВ, а також будівництво сміттєпереробних заводів, проте їх відлякують низькі тарифи. За даними О.ІГНАТЕНКА, в Україні населення за послуги з вивозу сміття платить тільки 0,2% своїх доходів, тоді як за кордоном – 1%. Отже, введення роздільного збору сміття може вплинути на тарифи в сторону їх збільшення.

Для того, щоб не допустити зростання тарифів, міністерство пропонує ввести податок на сміття, який нараховуватиметься, виходячи із встановленої норми сміття на людину на рік. Окрім цього, на думку О.ІГНАТЕНКА, слід ввести відповідний збір з виробників упаковки і енергонебезпечних товарів (батареї, побутова техніка), які, у свою чергу, закладуть цей збір у вартість товарів.

Як пояснив представник міністерства, роздільний збір сміття передбачає установку декількох контейнерів біля кожного будинку, в які сортуватимуться органічні і ресурсоцінні відходи (пластикові пляшки, упаковка, папір тощо). При цьому такий спосіб поводження з побутовими відходами передбачає будівництво сортувальних станцій і сміттєпереробних заводів, на яких з органічної маси вироблятимуться паливні брикети.

За словами О.ІГНАТЕНКА, впровадження роздільного збору сміття не дозволить ліквідувати сміттєзвалища і полігони, проте допоможе значно скоротити їхню площу і на 30-40% зменшити обсяги сміття.

Він також повідомив, що міністерство розробило методику організації роздільного збору сміття для місцевих властей, оскільки тільки за їх ініціативою ця програма може бути впроваджена. Зі свого боку міністерство готове вести просвітницьку роботу з населенням через муніципальні громадські центри, які впроваджуватимуть інформаційну політику міністерства з реформування ЖКГ.

О.ІГНАТЕНКО відзначив, що місцеві власті повинні розрахувати, в яку суму обійдеться регіону введення роздільного способу збору сміття. Наприклад, для цих цілей в Донецьку потрібно буде близько 300 млн. грн., а в Києві – в три рази більше. Пілотний проект з введення роздільного збору сміття міністерство планує реалізувати в Миргороді.

Довідка УНІАН. У 2004 році Кабмін своєю постановою №265 затвердив програму поводження з побутовими відходами в Україні до 2011 року. Програма почала впроваджуватися з 2005 року. В 2008 році Міністерство ЖКГ планує переглянути цей документ.

Закон «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства України на 2004-2010 рр.» був прийнятий Верховною Радою в 2004 році.