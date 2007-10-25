На Житомирщині шершні до смерті закусали чоловіка

Про це УНІАН повідомив працівник Головного управління МНС України в Житомирській області Сергій УЛАНОВ.

За його словами, трагедія сталася у Новоград-Волинському районі. 50-річний чоловік, розпочавши ремонт у власному будинку, де він постійно не проживав, розворушив гніздо шершнів, які й накинулися на нього та закусали до смерті.

Він також повідомив, що жертву комах знайшов у помешканні родич, який і викликав "швидку", однак медики чоловікові вже нічим допомогти не змогли.

"Родичі загиблого чоловіка звернулися до районного відділу МНС з проханням очистити будинок від шершнів. Рятувальники виявили у міжстелевому просторі гніздо шершнів, які вже готувалися до зимової сплячки, розміром 1,5 кв. м та товщиною до 30 см", - повідомив С.УЛАНОВ.

Він також зазначив, що комах, потруївши дихлофосом, було зібрано у мішок, який ледве змогли винести двоє рятувальників.