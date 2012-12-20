Головне за день: огляд топ-новин

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У Первомайську 60 гірників відмовилися спускатися в шахту через борги із зарплати

Борг із зарплати становить 3,8 млн. грн, питанням займається прокуратура.

«Беркут» мало не затоптав людей під Київрадою

Жителі столиці прийшли до Київради з вимогою повернути самоврядування у місті.Бійці спецпідрозділу «Беркут» вишикувалися на сходах перед будівлею, не пускаючи нікого до КМДА.

Київрада відмовилась розглядати питання про Гостинний двір

Депутати не підтримали ініціативу розглянути позицію людей, які захищають Гостинний двір від перебудови.

Київстар і МТС погодились знизити тарифи

Антимонопольний комітет України домовився з мобільними операторами «Київстар» і МТС про зниження тарифів на міжнародні і внутрішньоукраїнські розмови.

Путін: Україна здійснила стратегічну помилку

Президент Росії на прес-конференції в Москві заявив, що вважає, що Україна здійснила стратегічну помилку, не віддавши в оренду свою ГТС.

Шахтар дізнався суперника в 1/8 Ліги чемпіонів

У штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2012/13.

Зовнішній борг України збільшився на 5%

Валовий зовнішній борг України за січень-вересень збільшився до 132,446 млрд дол.

Азаров: замість того щоб скиглитити – взяв лопату, розчистив дорогу

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що жителі міст мають самостійно прибирати сніг біля своїх будинків.

Житель села, яке 6 днів відрізане від світу: Прямо блокадний Ленінград якийсь

«Добре, що хоч світло ще є. За цей час у селі було два покійника – ледве їх поховали. Тягнули трупи на лижах до кладовища»

Дніпро, Металіст і Динамо отримали суперників у Лізі Європи

Київське «Динамо» на цій стадії турніру зустрінеться із французьким «Бордо», харківський «Металіст» зіграє з англійським «Ньюкаслом», а суперником дніпропетровського «Дніпра» став швейцарський «Базель».

Кузьмін в останню хвилину скасував зустріч з головою комітету Європарламенту

Брок пожартував так: «Я думаю, що він, мабуть, дуже зайнятий, бо готується до зустрічі з Президентом Обамою».

Українці не вірять в кінець світу через парад планет 21 грудня 2012 року, а світ в паніці

64,5% українців точно впевнені в тому, що 21 грудня 2012 року не відбудеться кінець світу, деякий сумнів мають, але впевнені, що глобально нічого поганого не трапиться ще 22,5% українців.