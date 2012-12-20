Кузьмін в останню хвилину скасував зустріч з головою комітету Європарламенту

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив сам Е.Брок.

За його словами, відповідна зустріч була запланова, але в останній момент її скасували.

“Моя зустріч з Ренатом Кузьміним була скасована в останню хвилину. Я думаю, що він, мабуть, дуже зайнятий, бо готується до зустрічі з Президентом Обамою”, - сказав Е.Брок.