Путін: Україна здійснила стратегічну помилку

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Володимир Путін заявив сьогодні на прес-конференції в Москві.

"Я думаю, що наші українські партнери зробили стратегічну фундаментальну помилку свого часу. Ми пропонували разом з європейцями узяти в оренду ГТС України, не порушуючи українського законодавства, не забираючи її у власність, залишаючи її у власності Української держави. Узяти в оренду і одночасно узяти на себе зобов'язання щодо розвитку і завантаження української ГТС", - сказав В.Путін.

За його словами, те, що відбулося останніми роками, зокрема скандал в 2009 році, спонукало Росію прискорити будівництво інфраструктурних проектів (на початку 2009 року виник скандал через припинення російською стороною поставки газу в українську газотранспортну систему для його подальшого транзиту територією України до європейських споживачів – УНІАН).

Він нагадав, що вже споруджено "Північний потік" з можливістю транспортувати 55 млрд кубометрів газу на рік, будується "Південний потік" на 63 млрд куб.

За його словами, окрім трубопроводів, зокрема на сході країни, розвиватимуться поставки скрапленого газу.

"Такої залежності від традиційних транзитних держав вже не буде. Постане питання взагалі про доцільність існування ГТС України. Це системне питання української економіки", - сказав В.Путін.

Водночас він заявив, що РФ готова і зараз вести діалог із цього приводу.

На його думку, якщо господарюючі суб'єкти продовжать працювати як найближчі партнери і справжні друзі, буде знайдено компромісне рішення.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км., зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км. і газопроводів-відведень - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1449.

23 березня 2009 р. було підписано спільну декларацію України і ЄС за підсумками Міжнародної інвестиційної конференції з модернізації української газотранспортної системи, в якій Україна зобов'язалася створити прозорий газовий ринок.

30 листопада п.р. в Осло прем'єр-міністр України Микола Азаров висловив жаль з приводу того, що ЄС не займає активну позицію у питанні модернізації української ГТС. Він відзначив, що сподівання України, які були під час приєднання до хартії, досі не справдилися.

Прем'єр-міністр підкреслив, що Україна другий рік є членом Європейської енергетичної хартії, проте досі з боку ЄС не було підтримки України в переговорах з Росією з питання зниження ціни на газ і не вирішено питання про створення тристороннього консорціуму з управління української ГТС.

У першій половині вересня п.р. прем'єр-міністр М.Азаров заявив, що модернізація газотранспортної системи України обійдеться у 4,5 млрд євро.

Крім того, Україна замовила компанії «Бейкер Тіллі Україна АЧ» (м. Київ) провести оцінку вартості активів української газотранспортної системи, яка необхідна для розв’язання питання про її модернізацію.

Нагадаємо, Україна веде з Росією тривалі переговори щодо зниження ціни на газ, яку вважає несправедливою. Москва в обмін домагається контролю над українською ГТС. Сторони не виключають створення консорціуму з управління ГТС, але його формат поки не визначено. Україна раніше наполягала на тристоронній моделі – за участю ЄС.

14 грудня ц.р. міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що Європейська Комісія (ЄК) пропонує свої послуги у тристоронньому обговоренні питання модернізації газотранспортної системи України.

«Це питання було на порядку денному. Ми обговорювали з комісаром Еттінгером. Європейська Комісія пропонує свої послуги у тристоронньому обговоренні питання модернізації ГТС України», - сказав він.

При цьому О.Новак нагадав, що в 2002 році на рівні голів держав було досягнуто домовленість щодо управління ГТС України, але, на жаль, робота цього консорціуму досі так і не розпочалася, оскільки Україна це питання не ініціювала.

За його словами, з цієї причини сьогодні статус взаємовідносин з реалізації інфраструктурних проектів на території України такий, що діє лише договір на поставки газу.

«Питання необхідності модернізації існуючої ГТС України російська сторона готова розглянути в тому разі, якщо з боку українських партнерів такі пропозиції будуть передані Росії», - сказав О.Новак.