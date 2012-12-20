«Беркут» мало не затоптав людей під Київрадою

Як передає кореспондент УНІАН, на акцію зібралися близько 150 осіб, які представляють громадську організацію «Громадянська позиція» за підтримки ВО «Батьківщина» і ВО «Свобода».

Вони тримають плакати: «Повернемо Києву справжнє самоврядування», «Ми проти незаконної забудови», «Відкрийте Київраду».

Учасники акції вимагають, зокрема, щоб жодне рішення столичної влади не приймалося без обговорення з киянами, щоб жителі міста могли проводити референдуми і пропонувати рішення Київраді, щоб кияни могли обирати депутатів у районах міста.

Вони вважають, що першим кроком у напрямку виконання цих вимог є добитися вільного входу до будівель органів самоврядування.

Учасники акції хочуть зустрітись сьогодні з головою Київради і депутатами.

Також біля мерії зібрались до 100 підприємців, які вимагають від влади захистити їхній бізнес. Навпроти них інші представники київської громади, яких близько 20 осіб, навпаки вимагають демонтажу МАФів, оскільки ті погіршують вигляд Києва як столиці. Вони тримають плакати: «Геть МАФію», «МАФи руйнують наше середовище», «МАФам – Ні».

На брифінгу перед початком засідання сесії секретар Київради Галина Герега повідомила, що в порядку денному є питання стосовно функціонування тимчасових споруд у Києві. Але, за її словами, проект рішення не пройшов розгляд усіх комісій, тому його розгляд, можливо, буде відкладено.

Щодо змісту проекту, за словами Г.Гереги, про це доповідатиме перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак сьогодні на засіданні Київради, і про все може буде дізнатися разом із депутатами.

Крім того, як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», громадян, які прийшли сьогодні до КМДА на заклик опозиції підтримати проект рішення Київради про скасування забудови Гостинного двору, не пускають до будівлі. Бійці спецпідрозділу «Беркут» вишикувалися на сходах перед будівлею, не пускаючи нікого до КМДА. Усі двері заблоковано зсередини.

Народні депутати від «Батьківщини» і депутати Київради намагаються провести громадян усередину, щоб долучити їх до розгляду скандального питання. Під час спроби потрапити у будівлю сталася сутичка. Декількох активістів бійці «Беркуту» повалили на землю і мало не затоптали ногами.

За словами члена фракції «Батьківщина» Юрія Одарченка, «Попов і Герега зобов’язані, згідно із законодавством, не чинити опір при розгляді питань, на яких хоче бути присутня територіальна громада. Це пряме порушення всіх законів і норм моралі».