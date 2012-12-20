Зовнішній борг України збільшився на 5%

Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України. Зовнішній борг органів державного управління у січні-вересні збільшився на 3,5% (у III кварталі - на 12%) - до 26,784 млрд дол.

Зовнішній борг органів грошово-кредитного регулювання у січні-вересні скоротився на 25% (у III кварталі - на 10%) - до 5,617 млрд дол., банків - на 10% і 6%, відповідно, до 22,594 млрд дол.

Зовнішній борг інших секторів економіки за січень-вересень п.р. збільшився на 13%, у т.ч. у III кварталі - на 3%, до 68,535 млрд дол.

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Прямі інвестиції (міжфірмовий борг) зросли з початку року на 1,796 млрд дол., у т.ч. у III кварталі - на 8%, до 8,916 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, у другому кварталі 2012 року валовий зовнішній борг збільшився на 1,6%, або на 2,071 млрд дол. - до 128,955 млрд дол., у I півріччі - зріс на 2,2%, або на 2,719 млрд дол.

Валовий зовнішній борг України у 2011 році збільшився на 7,6% - до 126,236 млрд дол.