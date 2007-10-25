Шуфрич за роботу на зруйнованому будинку одержав пам`ятну шаблю
З місця події вивезено 306 самоскидів з уламками
|Нестор Шуфрич
Як повідомили УНІАН в Управлінні інформаційно-роз’яснювальної роботи та зв’язків із ЗМІ МНС України, відомчі нагороди та нагрудні знаки отримали 63 рятувальники. 9 офіцерів достроково отримали чергові спеціальні звання.
Н.ШУФРИЧ висловив сподівання, що подвиг рятувальників буде достойно відзначений вищими керівними органами країни.
У свою чергу, начальник Головного управління МНС у Дніпропетровській області Віктор БУТКІВСЬКИЙ від імені управління подарував міністру раритетну шаблю.
Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня в Дніпропетровську стався вибух побутового газу в 10-поверховому будинку. Загинули 23 особи. Попередня причина вибуху - різке підвищення тиску газу в мережі.
Аварійно-рятувальні роботи на зруйнованому будинку було завершено 19 жовтня. Нині на місці аварію здійснюється демонтаж будинку.
З місця події вивезено 306 самоскидів з уламками будівельних конструкцій, загальною вагою близько 3 тис. 60 тонн. Розібрано також близько10 % від загального об`єму конструкцій, що підлягають демонтажу. До проведення демонтажних робіт від комунальних служб та приватних організацій області і міста залучено 134 чол. та 27 од. спеціальної та інженерної техніки.
Для забезпечення безпеки будівельників під час проведення робіт від МНС залучено 40 чол. особового складу та 10 од. техніки.