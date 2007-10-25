Шуфрич за роботу на зруйнованому будинку одержав пам`ятну шаблю

Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Нестор ШУФРИЧ нагородив особовий склад Дніпропетровського гарнізону МНС України за відвагу та особисту мужність при ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася на вулиці Мандриківській, 127 обласного центру.

Як повідомили УНІАН в Управлінні інформаційно-роз’яснювальної роботи та зв’язків із ЗМІ МНС України, відомчі нагороди та нагрудні знаки отримали 63 рятувальники. 9 офіцерів достроково отримали чергові спеціальні звання.

Н.ШУФРИЧ висловив сподівання, що подвиг рятувальників буде достойно відзначений вищими керівними органами країни.

У свою чергу, начальник Головного управління МНС у Дніпропетровській області Віктор БУТКІВСЬКИЙ від імені управління подарував міністру раритетну шаблю.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня в Дніпропетровську стався вибух побутового газу в 10-поверховому будинку. Загинули 23 особи. Попередня причина вибуху - різке підвищення тиску газу в мережі.

Аварійно-рятувальні роботи на зруйнованому будинку було завершено 19 жовтня. Нині на місці аварію здійснюється демонтаж будинку.

З місця події вивезено 306 самоскидів з уламками будівельних конструкцій, загальною вагою близько 3 тис. 60 тонн. Розібрано також близько10 % від загального об`єму конструкцій, що підлягають демонтажу. До проведення демонтажних робіт від комунальних служб та приватних організацій області і міста залучено 134 чол. та 27 од. спеціальної та інженерної техніки.

Для забезпечення безпеки будівельників під час проведення робіт від МНС залучено 40 чол. особового складу та 10 од. техніки.