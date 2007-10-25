Україна: не треба плутати газ для українців і газ для Європи

Європейський Союз не бачить причин для занепокоєння щодо постачання газу до ЄС через територію України. Про це заявив речник Європейської Комісії з питань енергетики Ферран Тарраделлас ЕСПУНІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, сьогодні, 25 жовтня, в Брюсселі відбулося чергове засідання Координаційної групи ЄС з питань газу, на яку було запрошено представників України та Росії для обговорення, відповідно до порядку денного зустрічі, питання “подальшого співробітництва між ЄС, Україною та Росією щодо постачання та транспортування природного газу до ЄС”.

Незважаючи на той факт, що відповідні запрошення були передані представникам України лише за день до проведення засідання (24 жовтня), директор департаменту співробітництва з питань транзиту та постачання природного газу НАК “Нафтогаз України” А.МАРЧЕНКО та радник Представництва України при ЄС В.КНЯЖНИЦЬКИЙ взяли участь в зустрічі. Представники Росії на засіданні не були присутні, зазначили в українському МЗС.

Під час зустрічі українська сторона наголосила на своїй відкритості та підтримці діалогу між Україною та ЄС з актуальних питань енергетики, зокрема, враховуючи дію двостороннього Меморандуму про взаєморозуміння в галузі енергетики.

Європейських експертів було ознайомлено з функціонуванням газотранспортної системи України, у т.ч. з технічними аспектами передачі газу територією країни. При цьому представники України наголосили важливість відокремлення питання внутрішнього споживання газу в Україні, що забезпечується спільною російсько-українською компанією “РосУкрЕнерго”, від питання транспортування газу російської компанії “Газпром” територією України.

Українська делегація відповіла на запитання представників країн – членів ЄС та висловила готовність продовжити консультації з питань транспортування російського газу до ЄС з європейською стороною в разі такої зацікавленості.

За словами речника Європейської Комісії з питань енергетики Феррана Тарраделласа ЕСПУНІ по завершенню зустрічі, учасники Координаційної групи ЄС високо оцінили участь представників України під час засідання та наголосили, що ЄС не бачить причин для занепокоєння щодо постачання газу до ЄС через територію України.