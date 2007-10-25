ВАСУ виніс рішення у справі ”5 політичних сил проти ЦВК”

Вищий адміністративний суд України не виявив у діях Центральної виборчої комісії порушень при встановленні результатів дострокових парламентських виборів, які відбулися 30 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні оголосила колегія суддів ВАСУ, таким чином відмовивши у задоволенні позовних вимог п’яти політичним партіям, які звернулися з позовом до ЦВК.

Як повідомляв УНІАН, Прогресивна соціалістична партія України, Соціалістична партія України, Комуністична партія України, Всеукраїнська партія народної довіри та Партія вільних демократів просили суд визнати дії ЦВК неправомірними в частині підрахунку голосів виборців на дострокових парламентських виборах; такими, що призвели до фальсифікації результатів виборів; визнати бездіяльність ЦВК в частині нереагування на порушення, надання їм неналежної оцінки, невжиття заходів щодо усунення порушень; а також вимагали провести перерахунок голосів.