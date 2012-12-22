Відкрилась міжнародна виставка дитячого іконопису

Як повідомили кореспондента УНІАН організатори, роботи, представлені на виставці, створені дітьми із різних країн, незалежно від віросповідання.

«Це свого роду новий іконопис, нові зображення Бога. Усі твори є неповторними, адже вражають, насамперед, баченням чистоти і відкритості. Ніхто краще дітей не знає, як виглядають янголи. Діти не мають усталених манер виконання, але інтуїтивно відчувають присутність Божої любові. Від усіх робіт віє теплотою, добром і відкритістю», – зазначив куратор виставки-конкурсу, художник та музикант Ярема Стецик.

Мета проекту – об’єднати всіх віруючих, незалежно від віросповідання.

На виставці представлені роботи юних художників з Польщі, Угорщини, Болгарії, Хорватії, Росії та 12 областей України. Загалом участь у конкурсі взяли понад 500 дітей. Найкращими були визнані 200 робіт, які представлені на виставці.

Виставка експонується в Українському домі «Перемога». Організувало її мистецьке об’єднання «Коза».