Київ і область відзначилися зростанням смертей на будівництві

Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці і гірничого нагляду почав позапланові перевірки на будівництвах Києва і Київської області.

Про це УНІАН повідомили в інформаційному центрі Держгірпромнагляду.

Як указується в повідомленні, територіальне управління Держгірпромнагляду по Київській області і Києву, здійснюючи особливий режим нагляду у сфері будівництва, вводить позапланові перевірки в плані безпечного виконання будівельно-монтажних робіт на будівельних об`єктах столиці і області. Контроль забезпечуватимуть інспектори держінспекцій з будівництва, енергетики, котлонагляду і підйомних споруд.

Заходи спрямовані на поліпшення ситуації на будмайданчиках Київської області, яка характеризується зростанням кількості нещасних випадків, зокрема смертельних. З початку 2007 року тут загинуло 39 працівників проти 23 за аналогічний період 2006 р. З початку жовтня травми, несумісні з життям, одержали 5 людей (за аналогічний період минулого року - 2).

Як повідомляє Держгірпромнагляд, у разі виявлення порушень правил безпечного здійснення будівельно-монтажних робіт об`єкти будуть зупинені до усунення недоліків.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня ц.р. територіальним управлінням Держгірпромнагляду по Київській області і Києву вже упроваджувався особливий режим нагляду в будівництві. Всього в Києві було перевірено 203 об`єкти, на 177 були зупинені роботи, оштрафовані 250 працівників на суму 29 тис. 879 грн. У Київській області проведено 80 перевірок, внаслідок чого припинені роботи 137 одиниць устаткування і механізмів. Оштрафовані 112 людей на суму 13 тис. 30 грн.