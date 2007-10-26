Відкриття пам`ятника Катерині ІІ охоронятимуть 150 міліціонерів

150 правоохоронців будуть задіяні для охорони громадського порядку під час відкриття в Одесі пам`ятника російській імператриці Катерині Другій.

Це має статися у суботу. Представники правих організацій міста проти пам`ятника - адже саме Катерина зруйнувала Запорізьку Січ. Предстоятель Української Православної церкви Київського патріархату Філарет поширив заяву у якій стверджує - "не має бути місця на землі Незалежної України. Його встановлення - наруга над пам`яттю про замордованих козаків, закріпачених селян та огудженої церкви", - цитує Філарета 5 канал. А партія "Народний Союз "Наша Україна" застерігає: відкриття монумента лише призведе до громадських протистоянь.